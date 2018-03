Sindicato da Air France convoca para troca de instrumentos

O Sindicato afirmou no comunicado que todas as aeronaves A330 e A340 devem não devem operar até a substituição, e advertiu para "um risco real de perda de controle" nesses modelos de Airbus acometidos por problemas nos Tubos de Pitot.

Feitos de metal, os tubos de Pitot, estão na asa ou fuselagem do avião e devem prevenir o congelamento. A pressão do ar entra nos tubos de acordo como a velocidade é medida pelos sensores e com o ângulo do voo.