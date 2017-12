Sindicato vai espalhar foto de suspeito de matar 7 taxistas O Sindicato Intermunicipal dos Taxistas de Minas Gerais (Sincavir-MG) vai espalhar no início da próxima semana a foto de Anestor Bezerra de Lima - apontado pela polícia como o responsável pela morte de sete taxistas em Minas e São Paulo - nos principais pontos de táxis de Belo Horizonte. A idéia, segundo o presidente do sindicato, Isaías Pereira, é alertar os profissionais sobre o matador em série, que aliciou a maior parte de suas vítimas no Estado, solicitando viagens longas, para São Paulo, onde teria cometido os crimes. "Ele está trazendo um terror muito grande aos taxistas daqui. Tem profissional até com receio de aceitar uma viagem", disse Pereira, que se inspirou numa iniciativa do sindicato dos taxistas de Campinas. De acordo com o presidente do Sincavir-MG, a foto de Anestor será afixada em cerca de 200 dos aproximadamente 350 pontos de táxis da capital mineira. "São os pontos principais, de maior movimento. Nós esperamos que a qualquer momento esse matador seja preso". As polícias civis de Minas e São Paulo estão à procura de Anestor. Em Belo Horizonte, as investigações estão sendo comandadas pela Delegacia Especializada em Localização de Pessoas Desaparecidas.