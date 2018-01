Sírio-Libanês vai recorrer de decisão da Justiça O Hospital Sírio-Libanês vai recorrer da decisão que retirou da instituição o certificado de filantropia. A informação foi dada pelo diretor-administrativo do hospital, Edison Tayar, por meio da assessoria de imprensa. O pedido de renovação do certificado de filantropia tinha sido negado pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) havia dois meses. Mas o hospital obteve, em seguida, uma liminar que determinava a renovação. Nesta quarta-feira, o desembargador Luciano Tolentino Amaral, do Tribunal Regional da 1ª Região, suspendeu a liminar. Para ter certificado de filantropia, é preciso que os hospitais reservem 60% do atendimento ao SUS. O Sírio-Libanês não atende essa exigência.