Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego intenso O tráfego está intenso para os motoristas que seguem em direção à Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo informações da concessionária Ecovias. Há um ponto de lentidão na chegada a Santos pela Rodovia dos Imigrantes entre os quilômetros 51 e 53, devido ao excesso de veículos. Até às 11 horas, 6.896 veículos utilizaram o sistema para chegar ao litoral paulista. De acordo com a Ecovias, desde a meia-noite de quarta-feira até às 11 horas desta sexta, quase 191 mil veículos utilizaram as rodovias Anchieta e Imigrantes para descer a Baixada Santista. A concessionária informou também que o sistema está com sete faixas reservadas para os motoristas que descem a serra e outras três para quem tem a Capital como destino. O motorista que vai para a Baixada Santista pode utilizar as duas pistas da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Sentido capital, a pista norte da Rodovia dos Imigrantes está em operação. A previsão da Ecovias é de que entre 250 e 350 mil veículos desçam em direção à Baixada Santista durante o feriado de Páscoa.