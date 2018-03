Sistema de vôo brasileiro opera no limite, diz sargento

Para o sargento da Aeronáutica Carlos Trifilio, presidente da Federação de Controladores de Tráfego Aéreo (Febracta), o sistema de tráfego aéreo brasileiro "está operando no seu limite". Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara, o oficial defendeu que o problema da crise aérea brasileira não é o "atraso" dos sistemas de proteção de vôo, mas a falta de recursos à Aeronáutica. Veja também: CPI do Senado aprova quebra de sigilos de Denise Abreu Gaudenzi admite irregularidades na Infraero e anuncia trocas Sargento diz que, com motim, controladores se 'defenderam' Relação com aeronáutica está pior, diz controlador de vôo Mulheres protestam na CPI contra prisão de controladores Como primeiro interrogado desta terça-feira, o sargento afirmou que a Aeronáutica tem "problemas de recurso humanos, falta de controlares e de técnicos e de treinamento desse pessoal". Para ele, os sistemas de última geração não impedem que surjam "problemas de concepção" no controle de tráfego aéreo. Contudo, o sargento não esclareceu quais seriam esses problemas. "Nosso objetivo é a segurança pelos que voam no céu do Brasil", afirmou Trifilio. Ele explicou que os equipamentos disponíveis hoje são modernos, mas falta adequação para as necessidades de cada área. "O militar não pode fazer isto", disse o sargento para explicar que "as adequações teriam que ser feitas, mas nós não podemos". Disse ainda que o software é moderno, mas mal usado, porque se usam radares que não são muito apropriados. Questionado sobre livros para relatos de ocorrências, eles deixaram de ser usados. "Em todas as unidades da FAB tínhamos registro de ocorrências agora isso não existe mais, acho até que é para evitar que se divulguem sobre as ocorrências", comentou. Perguntado sobre as reivindicações dos controladores de vôo, o sargento afiram que a categoria quer "melhores condições de trabalho, um sistema que funcione, sem estar escorado nas costas dos controladores" Investigação Mais cedo, os deputados discutiram sobre a ausência do ministro da Defesa Nelson Jobim na CPI e sobre o áudio da caixa-preta do Airbus da TAM que colidiu com o prédio da TAM Express em Congonhas no último dia 17 de julho. Para os políticos, o conteúdo da caixa-preta deveria ter sido revelado na íntegra, quando somente os minutos finais, logo após o pouso do avião, foram divulgados. Segundo Sérgio Moraes, as companhias aéreas pecam em transparência. "Me parece que a população não agüenta mais. A companhia (TAM) autorizou a aeronave a voar sem freio", afirmou o deputado, se referindo ao reverso "pinado" que pode ter sido uma das causas do acidente com o modelo A320, "mas a única pessoa que foi presa foi o dono da boate que atrapalhava a pista (de Congonhas)", afirmou. "As pessoas estão cansadas disso", ressaltou o deputado, cobrando mais eficiência nas investigações da CPI. A boate citada pelo político é propriedade do empresário Oscar Maroni Filho, preso na última semana acusado pelo Ministério Público Estadual (MPE) de formação de quadrilha, tráfico de mulheres, exploração de prostíbulo e favorecimento à prostituição. O empresário foi preso após três anos de investigação contra ele. Após o acidente com o Airbus A320 da TAM, o prédio do Oscar’s Hotel, do qual Maroni é dono, construído a 600 metros da cabeceira da pista do Aeroporto de Congonhas, foi lacrado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM). Construído como se fosse um prédio comercial, o local, na verdade, era um flat residencial. Depois do prédio, sua boate, Bahamas, também foi fechada pela Prefeitura. Matéria ampliada às 11h49