Sistema falha e atrasa emissão de passaportes

SÃO PAULO - Uma falha no sistema nacional de emissão de passaportes causou transtornos aos requerentes nesses últimos dias. O não reconhecimento de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) impossibilitou dar sequência aos agendamentos para a retirada do documento.

A Polícia Federal informou que os problemas ocorreram "por causa de uma falha no sistema do Banco do Brasil em processar os pagamentos das GRU referentes aos dias 8, 12, 13, 14 e 16 de abril e enviar a informação do pagamento ao Sistema Nacional de Passaportes (SINPA)".

Segundo a PF, não houve problemas no sistema da Polícia Federal, "mas sim no processamento de pagamentos pelo Banco do Brasil, fazendo com que o SINPA não reconhecesse como pagos os pagamentos realizados por aquele banco, nas datas mencionadas".

Ainda de acordo com a Polícia Federal, apenas os pagamentos realizados no dia 16 ainda estão com problemas no processamento, sem prazo para regularização. Os demais foram solucionados.

Em nota, o Banco do Brasil disse queatua na centralização de todas as Guias de Recolhimento da União arrecadadas na rede bancária, prestando informações em meio eletrônico aos órgãos federais emitentes das guias, com os dados dos contribuintes, e repassando os recursos financeiros. "No caso das guias emitidas pelo Departamento de Polícia Federal, inclusive para pagamento de taxas de passaporte, o BB repassou para aquele órgão todas as informações e recursos financeiros das GRU arrecadadas na rede bancária."

Na Grande São Paulo, quem tiver urgência na emissão do passaporte deve se dirigir até a Superintendência Regional da Lapa, na Rua Hugo Dantola, 95, na zona oeste, com o comprovante de pagamento da guia. No interior, os solicitantes devem ir nas delegacias da Polícia Federal mais próximas. A PF afirmou que não há atendimento relacionado a esse problema nos shoppings.