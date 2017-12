Sistema para pouso em Cumbica foi restabelecido, diz Defesa O ministério da Defesa informou que já foi restabelecido o sistema ILS do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. Esse sistema permite que aviões possam pousar com baixa visibilidade, quando houver neblina. Segundo informações da Defesa, um avião bandeirantes C95 fez o teste na pista, verificou que o sistema ILS estava restaurado e homologou o funcionamento do equipamento. O avião que fez o teste é do Grupo Especial de Inspeção de Vôo (GEIV), que pertence ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica. O Ministério da Defesa informou também que todos os outros sistemas de controle de pouso e decolagem vão ser testados para evitar que problemas como o ocorrido nesta segunda-feira, 26, quando, pelo terceiro dia consecutivo, o Aeroporto de Cumbica ficou fechado durante o início da manhã por causa de fortes nevoeiros. O ministros Waldir Pires já determinou a seus subordinados que os problemas na área terão que ser resolvidos de imediato, evitando protelações como a que ocorreu em Guarulhos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para terça-feira, 27, às 9 horas, no Palácio do Planalto, uma reunião com o ministro da Defesa, Waldir Pires, o comandante da Aeronáutica, Juniti Saito, o presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira e o presidente da Anac, Milton Zuanazzi. Lula quer informações sobre os problemas que estão ocorrendo no setor aéreo brasileiro. Durante a reunião, Pires deve entregar o relatório que recebeu da Infraero nesta segunda-feira, afirmando que a estatal não tem culpa pelos problemas enfrentados no fim de semana.