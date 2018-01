Site da PM lista documentos perdidos no carnaval de Salvador

A Polícia Militar da Bahia disponibilizou na internet uma lista de pessoas que tiveram seus documentos perdidos durante o carnaval de Salvador e encontrados pela polícia nos circuitos da folia. No site, a busca é feita por nome completo ou trecho. Veja a lista dos documentos encontrados Quem tiver perdido algum documento deve entrar na página, checar se seu nome está na lista, anotar o número do lote - fornecido ao lado do nome do titular do documento - e ir ao Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra a partir da próxima segunda-feira, 11, até o dia 23 de fevereiro. Segundo a PM, os documentos que não forem resgatados serão enviados aos respectivos órgãos emissores. Foram localizados 4.543 documentos originais nos principais circuitos carnavalescos de Salvador, entre eles 2.757 documentos de identidade e 824 carteiras de habilitação.