Site de consulta da Prefeitura é pouco confiável

O site “De olho na segurança”, lançado pela Prefeitura de São Paulo no início do ano para que a população pudesse pesquisar a situação dos locais que frequenta, ainda tem falhas e é pouco confiável. Mesmo casas que têm o alvará de local de reunião por vezes não são encontradas no banco de dados do site. Além disso, a página peca por não informar quais casas estão funcionando sem alvará, com anuência da Prefeitura.

No começo, o site era mais completo. Informava quais casas estavam em processo de renovação e se tinham ou não Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. As informações, no entanto, foram retiradas. “Por se tratar de uma iniciativa em fase experimental, o sistema está sendo lapidado”, informa a Prefeitura.