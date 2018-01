Site de Marco Feliciano é invadido com protesto anti-homofobia

SÃO PAULO - O deputado federal e pastor Marco Feliciano (PSC-SP) teve seu site invadido neste domingo, 7, mesmo dia em que acontece a Parada do Orgulho Gay na Avenida Paulista, centro da capital. A página exibia uma mensagem contra o preconceito e tocava uma paródia da música I will survive, da cantora americana Gloria Gaynor. O parlamentar é alvo de críticas por declarações consideradas homofóbicas.

Na tela, era possível ver uma imagem de Jesus Cristo de rosto negro, com um fundo de arco-íris. O texto colocado pelos hackers era: "Marco Feliciano, você acaba de tomar no aparelho excretor. Abaixo o preconceito". O portal, no fim da tarde deste domingo, já estava com funcionamento normal.

A brincadeira ainda tinha uma referência a O Boticário, marca de perfumes que causou polêmica ao incluir um casal gay em uma propaganda. O episódio foi alvo de diversas brincadeiras e provocações ao parlamentar nas redes sociais durante este domingo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Feliciano reagiu com irritação aos ataques. No Twiiter, disse que os "hackers-gays" são financiados por "ONGs que se alimentam dos cofres públicos, por destilarem sua intolerância e seu preconceito". Ainda afirmou que a invasão do site mostra que seu "trabalho em proteger a família precisa continuar".

O deputado também reclamou da referência à marca de perfumes. "Nunca falei nada do Boticário. Mas me acusam do que ñ (sic) fiz", afirmou, em seu perfil oficial. "Menos ódio", acrescentou. Segundo ele, os evangélicos vão continuar orando, sem atacar ninguém.