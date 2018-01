Site de sorteio agora permite 'comprar' amigo secreto

Sabe o crush do trabalho que você adoraria tirar no amigo secreto de fim de ano? Agora pode. Um site que faz o sorteio de nomes para a brincadeira passou a permitir que o participante "trapaceie" e compre o direito de escolher quem quer tirar. A novidade também vale para excluir pessoas que você não quer de jeito nenhum presentear, como um colega menos íntimo ou o chefe.

O Amigo Secreto, site lançado em 2002, apresentou a novidade neste ano e já espera boa adesão dos participantes. "A gente entende que vai até causar um pouco de polêmica e mal-estar para alguns, mas muitos vão aderir", conta o fundador do site, Marcelo Abrileri.

A ideia de abrir a possibilidade de compra surgiu a partir da percepção de que muitas pessoas desistiam de participar do amigo secreto por medo do sorteio. "Se uma pessoa não quer tirar a outra, eu entendo que é melhor fazer essa opção do que ficar na brincadeira com o estômago embrulhado. Ou, principalmente, nem brincar", defende Abrileri.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem optar pela compra, a brincadeira pode sair até R$ 49 mais cara (este é o preço para escolher o amigo que você deseja presentear). Já para excluir uma pessoa das possibilidades de sorteio, é preciso pagar R$ 19. E o site permite até "combos". Excluir três fica um pouco mais caro: R$ 29.

O site ainda não tem dados consolidados sobre a quantidade de pessoas que já optaram pelo pagamento - a novidade foi lançada neste semana - mas, segundo Abrileri "os números vêm crescendo hora a hora". Ele diz que a modalidade de escolher o amigo secreto é a campeã de vendas. "Por incrível que pareça, a maior quantidade de compras é escolher um amigo".

A compra é sigilosa e os participantes não ficarão sabendo se alguém resolver pagar na brincadeira. Além disso, o site só permitirá que a venda seja feita se a opção estiver disponível. O que significa que, se mais de um participante escolher uma pessoa, o segundo a tentar comprar será bloqueado pelo sistema. "Para garantir, corre e compra logo", brinca.

"A coisa mais importante é preservar a brincadeira". Segundo ele, o algoritmo do site não permite que ninguém fique sem ser sorteado. "Entendemos também que ninguém comprará nada naqueles grupos em que todos se querem bem. No entanto, com esta funcionalidade, ninguém mais tem desculpa de não querer brincar".