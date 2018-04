Site em nome de tesoureiro da candidata ataca petistas

"Desconheço", afirmou o tesoureiro. Hospedado no YouTube, o dilmentiras.com.br traz vídeos com títulos como "Dilma do PT mostra o preconceito com o Nordeste e nordestinos", "Dilma Goela Abaixo - A História que o PT não mostrará na TV", "Lula Bebum", "Dilma, 3 anos de cadeia por assalto, sequestro e terrorista", entre outros. No site Registro.br, espécie de lista telefônica da internet brasileira, o site está cadastrado como sendo de propriedade de Lucietto.

O endereço de contato é no número 100 da Rua Hermes Curry Carneiro, em Vitória (ES). O telefone, prefixo 027, não atende. Mais abaixo, no mesmo cadastro, aparece o nome de Ademir Silva Fernandez e um e-mail. A reportagem entrou em contato com ele pedindo um telefone de contato. Na resposta, ele disse: "Tenho ainda um pouco de receio de fornecer telefone e afins. Tenho recebido alguns e-mails longe de serem "simpáticos" e convidativos para conversas". O Estado encaminhou então duas perguntas - se o site era dele ou de Odair e o porquê de levar o nome do tesoureiro -, mas até as 22 horas não havia resposta.

Na nota, o PV diz que "a assessoria jurídica da campanha solicitou a imediata remoção deste domínio da rede". E salientou que "a campanha de Marina não faz ataques contra candidatos, só usa a rede internet de forma propositiva e repudia de forma cabal o uso do nome de seu tesoureiro em ação antiética e despropositada".