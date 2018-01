Site oferece vaga CLT de testador de motel; inscrições se encerram nesta 6ª

SÃO PAULO - Um site especializado em avaliação e divulgação de motéis está com uma oportunidade de trabalho que promete ser o "emprego dos sonhos" para muitas pessoas: vaga para o cargo de testador de motel. A remuneração fixa é de R$ 2 mil por mês no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com benefícios que incluem plano de saúde e odontológico, vale-refeição e reembolso de quilometragem.

Os candidatos interessados na vaga devem se candidatar pelo site do Guia de Motéis até esta sexta-feira, 31. Os pré-requisitos são ter mais de 18 anos, estar estudando (ou ter concluído) os cursos de Hotelaria, Turismo, Administração ou Marketing. A vaga é para todos os gêneros.Segundo o site, o trabalho consiste em avaliar motéis de todo o País. De forma anônima, o funcionário deverá se hospedar como um cliente comum, podendo ir com acompanhante, usufruir de suítes e consumir outros itens para analisar a qualidade dos serviços.

O passo seguinte do trabalho será preencher um questionário a ser entregue ao dono do motel como uma consultoria do Guia de Motéis, que tem cerca de 3.500 estabelecimentos cadastrados.

"Estamos tendo um grande número de interessados. Queremos receber a maior quantidade de currículos possíveis, afinal esta é a vaga dos sonhos para muita gente", afirmou, em nota, o diretor do Guia de Motéis, Rodolfo Elsas.