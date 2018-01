Situação continua tranqüila nos aeroportos do País

SÃO PAULO - Os principais aeroportos do País estão operando dentro da normalidade, nesta tarde de sábado de carnaval. De acordo com boletim divulgado às 15 horas pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), do total de 1.114 vôos programados desde a zero hora de hoje, 9,2% (ou 103) estavam atrasados e apenas 2,2% (ou 24) foram cancelados. <br> <br> De acordo com o boletim da Infraero, dos 65 vôos programados no aeroporto de Brasília, 13,8% (ou 9) sofreram atrasos e 3,1% (ou 2) foram cancelados. Em São Paulo, do total de 88 vôos programados no aeroporto de Congonhas, 1,1% (ou apenas 1) estava atrasado e 1,1% (ou 1) foi cancelado. E no aeroporto de Cumbica, do total de 160 vôos programados, 11,3% (ou 18) estavam atrasados e 0,6% (ou apenas 1 vôo) foi cancelado. <br> <br> Nos aeroportos do Rio de Janeiro, a situação também é tranqüila. No Galeão, dos 107 vôos programados até às 15 horas de hoje, 8,4% (ou 9) estavam atrasados e 7,5% (ou 8), foram cancelados. No aeroporto Santos Dumont, dos 24 vôos programados, 12,5% (ou 3) sofreram atrasos e 4,2% (ou apenas 1) foram cancelados.