Situação do litoral paranaense é estável após chuvas

O coordenador da Defesa Civil no Paraná, tenente-coronel Washington Rosa, destacou que a situação no litoral paranaense estava sob controle na tarde desta segunda-feira, 24, apesar de uma chuva fraca ter caído praticamente durante todo o dia. Os maiores problemas estavam concentrados na BR-376 onde houve novo deslizamento na manhã desta segunda-feira, 24, interrompendo totalmente a ligação entre Paraná e Santa Catarina. Até a tarde, as pistas não tinham sido liberadas para o tráfego. Naquele mesmo local tinha ocorrido queda de barreira no domingo, 23, provocando a morte do comerciante Jair Dias, de 45 anos. Ele tinha retirado a mulher e três filhos da casa onde morava e mantinha um comércio, mas resolveu voltar para tirar os carros. Quando foi tomar um banho, acabou surpreendido pelo deslizamento de terra. O corpo foi encontrado por volta das 13 horas de domingo. A média de chuva para o mês de novembro no litoral paranaense é de 200 milímetros, mas até esta segunda-feira, 24, já tinha chovido 604 milímetros, o maior índice nos últimos 12 anos. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 45 pontos de alagamentos em Paranaguá e em praticamente todo o balneário de Pontal do Sul e Guaratuba. O boletim da entidade aponta que 200 pessoas ficaram desabrigadas e retornavam às casas conforme a água baixava. Nos registros há ainda 41 quedas de árvores e três desabamentos de residências. A expectativa era de que o abastecimento com água tratada em Paranaguá fosse restabelecido até o início da noite desta segunda-feira, 24.