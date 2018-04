Situação dos aeroportos no Rio permanece tranquila nesta terça-feira

Check in da Gol vazio no aeroporto Santos Dumont, centro do Rio

RIO - A situação nos aeroportos do Rio é tranquila nesta terça-feira, 3, após os atrasos nos voos da Gol Linhas Aéreas. No entanto, de acordo com o site da Infraero, cinco voos nacionais da empresa foram cancelados, de meia-noite até as 8 horas de hoje. No Aeroporto Santos Dumont, que concentra os voos da Ponte Aérea Rio-São Paulo, três decolagens da companhia aérea foram canceladas.

A Gol informou que os atrasos de hoje são, ainda, um reflexo do grande volume de passageiros na sua malha verificado na última sexta-feira, quando a empresa precisou transferir algumas de suas partidas programadas do Aeroporto de Congonhas (São Paulo), que fecha às 23h, para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Infraero esclarece que está monitorando os transtornos ocorridos ontem em função dos atrasos nos voos da companhia aérea Gol, impactados pela "implantação de um novo sistema de escalas", o que ocasionou a falta de tripulantes daquela empresa.

De acordo com a estatal, "o comportamento dos atrasos da companhia aérea Gol atingiu, até às 18h45 de segunda-feira, 52,5% das 685 partidas programadas".