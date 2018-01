Situação em Cumbica e Congonhas é tranqüila nesta quarta A situação às 6h30 da manhã desta quarta-feira era de tranqüilidade tanto no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, quanto no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Em Cumbica, apesar de a Infraero registrar nove atrasos entre pousos e decolagens até o início da tarde de terça-feira, o clima era de calmaria entre os passageiros que estavam tanto na filas do check-in quanto nos setores de embarque e desembarque. Dos seis atrasos nas chegadas, cinco são de vôos internacional. Nas partidas, dos três atrasos, um é internacional. Em Congonhas, atraso em apenas dois vôos, ambos de chegada. Um é da Gol, que deve chegar às 8h30 desta manhã, de João Pessoa, duas horas além do previsto. O outro, também da Gol, que sairá do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, e deve chegar em Congonhas às 17h40. O horário previsto era 7h40 desta manhã.