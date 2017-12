Skinheads roubam e agridem barman Um barman de 21 anos foi agredido e roubado na madrugada de ontem por quatro supostos skinheads em um posto de combustível na Rodovia Anchieta, em Heliópolis, zona sul da capital. Três homens foram presos, suspeitos de participarem do ataque. Eles foram reconhecidos pelo barman. O quarto integrante do bando não havia sido localizado até a tarde de ontem. Com um dos suspeitos, a polícia apreendeu um canivete, dois celulares e R$ 60 que pertenciam à vítima.