Só 2 governadores do PSDB vão à posse de Dilma Só dois governadores de oposição conseguiram chegar à cerimônia de posse da presidente Dilma Rousseff, no Congresso: os tucanos Marconi Perillo (Goiás) e Siqueira Campos (Tocantins). Perillo disse que fez questão de apressar sua posse e viajar a Brasília para "mostrar seu respeito" à presidente. "Eu parto do princípio de que governo não faz oposição a governo." Perillo gostou do discurso "equilibrado" de Dilma e não foi o único a pensar assim. O deputado Alceni Guerra (DEM-PR) destacou o tom voltado à "economia social de mercado". Outros tucanos, como Geraldo Alckmin (SP), chegaram mais tarde a Brasília e foram ao coquetel no Itamaraty.