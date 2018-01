''Só encontrei o casal Hernandes uma vez no Brasil, no fim de 2006'' {TEXT} Kaká: meia-atacante do Milan e da Seleção {HEADLINE} TRECHOS DO DEPOIMENTO 15/5/2008, NÚCLEO DE POLÍCIA TRIBUTÁRIA DE MILÃO: Conhece Estevam Hernandes, Sonia Hernandes, Felipe Daniel Hernandes e Fernanda Hernandes? Frequenta a Igreja Renascer? Sim, os conheço e frequento os templos da Igreja Renascer. Que tipo de relação mantém com os acusados? Os conheço em razão de suas atividades religiosas. As ocasiões de relacionamento e de convívio também estão ligadas à atividade religiosa dos mesmos. Há mais de 20 anos, Estevam e Sonia Hernandes são pastores da Renascer. Felipe e Fernanda são seus filhos. Os acusados costumam frequentar sua casa na Itália ou no Brasil? Não. Você costuma frequentar a casa deles, no Brasil ou nos Estados Unidos? Não. A partir de 31 de julho de 2006, quem e quantas vezes os acusados frequentaram sua casa? Nunca, como já disse. Posso dizer que só os encontrei uma única vez no Brasil, por ocasião das festas de fim de ano de 2006. O senhor tem conhecimento do fato de que foi decretada a prisão de Estevam e Sonia Hernandes? Soube da notícia da decretação da prisão pela imprensa brasileira. Durante o período da decretação da prisão (do casal no Brasil), as duas pessoas supracitadas hospedaram-se em sua casa no Brasil ou na Itália? Não. O senhor contribui do ponto de vista financeiro com a Igreja? Sim. Faço doações. Desde quando? Desde quando frequento a igreja, desde que tinha 12 anos. Com dinheiro ou com algum outro bem? Só com dinheiro. Quanto por mês? Quanto já doou desde quando começou a colaborar e de que forma faz as suas doações? Não se trata de doações mensais, mas de doações que faço quando me ocorre - não posso quantificá-las mês a mês. Não posso nem mesmo fornecer um valor aproximado das doações. O senhor conhece o destino que é dado às suas doações? Eu acho que são gastos que se relacionam às necessidades de organização e gestão da Igreja e iniciativas beneficentes e, portanto, creio e espero que sejam utilizadas para tais fins. Não sei, porém, as modalidades concretas de como são empregadas. Em alguma ocasião foi informado dos valores das receitas, das despesas e dos investimentos das empresas do grupo? Nunca.