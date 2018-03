Só faltou dar a vassoura Está certo que a regra da boa convivência diz que todos devem colaborar nos ambientes comuns. Mas o Shopping Penha levou a norma muito a sério. Na praça de alimentação, você se depara com o aviso: "Ajude-nos a evitar acidentes. Ao notar que o piso está molhado ou escorregadio, por favor siga os seguintes passos: use a sinalização abaixo para identificar o local; avise algum funcionário da limpeza ou segurança". É trabalho demais para quem só quer sentar e comer em paz, com a consciência tranquila de não ter tirado o emprego de nenhum funcionário. Apesar do aviso, ressalva seja feita: havia no shopping uma coordenadora do setor de limpeza fazendo o trabalho que a placa delegava aos frequentadores.