Sobe a 3 total de mortes provocadas pelas chuvas em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou nesta quinta-feira, 1, mais duas mortes em razão das chuvas que atingem o Estado nos últimos dias, elevando para três o número de óbitos devido ao mau tempo. A primeira morte ocorreu na manhã de terça-feira, em Campo Belo do Sul. Clóvis Roberto Belin, de 30 anos, tentava cruzar de carro uma ponte alagada quando foi arrastado pela correnteza.

Segundo o órgão, as outras duas vítimas são Geraldo Pansil, de 52 anos, morador de Mafra, e Madalena Dirksen, de 56 anos, que vivia em Blumenau. Pansil realizava manutenção na tubulação de água de sua casa perto de um córrego quando foi arrastado pelas águas. Ele morreu afogado na manhã da última quarta-feira, 30, mas o corpo foi encontrado nesta quinta por familiares. O nível do córrego estava alto devido à chuva na região.

Já Madalena morreu após a estrutura do rancho onde morava desabar. Ela cuidava da criação de animais o rancho desabou e ela foi arrastada para o açude. O IML esteve no local e informou que ainda não existe a confirmação da causa da morte. Ela pode ter morrido afogada ou eletrocutada, pois havia fiação elétrica no local.

Ilhota

A Defesa Civil afirmou ainda que diversas famílias serão retiradas de suas casas no Complexo do Baú, em Ilhota, devido às chuvas. No Morro Azul, no Braço do Baú, 12 famílias terão que deixar suas residências nesta tarde por estarem em área de risco. No Alto Baú, uma família será retirada.

Em Itaiópolis, no planalto norte de Santa Catarina, há cerca de 35 famílias indígenas isoladas na comunidade do Toldo. As chuvas inundaram a estrada que dá acesso a região.