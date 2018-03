Sobe o número de desaparecidos na Região Serrana; veja lista parcial

RIO - O número de desaparecidos na região serrana do Rio subiu. De acordo com o Programa de Identificação de Vítimas (PIV), do Ministério Público do Estado, 333 pessoas ainda não foram encontradas por seus familiares.

De acordo com os registros consolidados pelos promotores na noite de ontem, 156 pessoas estão desaparecidas em Teresópolis, 117 em Nova Friburgo, 29 em Petrópolis, três em Bom Jardim, uma pessoa em Sumidouro, uma pessoa em São José do Vale do Rio Preto e 26 em localidades não informadas.

Veja abaixo a relação parcial dos desaparecidos:

ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES - NÃO INFORMADO

ANGELA MARIA DE ANDRADE BRAVO - NÃO INFORMADO

ANTÔNIO CARLOS ESPINOLA NUNES - NÃO INFORMADO

ANTÔNIO CARLOS LIPPI DA SILVA - NÃO INFORMADO

BRUNA WERNECK DE BARROS MOREIRA - NÃO INFORMADO

CLÁUDIA CRISTINA MUNT MIRANDA - NÃO INFORMADO

CLAUDIA MUNIZ MELO - NÃO INFORMADO

DULCINEA CANTO DA SILVA - NÃO INFORMADO

EDGAR CUSTODIO FARIA - NÃO INFORMADO

ENI FONSECA DA SILVA - NÃO INFORMADO

FILOMENA FELIZ DE OLIVEIRA - NÃO INFORMADO

FLÁVIO FERREIRA DA SILVA - NÃO INFORMADO

GESI QUEIROZ LOUVISE - NÃO INFORMADO

GUSTAVO CUNHA DE SOUZA - NÃO INFORMADO

HERCÍLIO VIANA DA SILVA - NÃO INFORMADO

ISAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO - NÃO INFORMADO

JACI RODRIGUES DA SILVA - NÃO INFORMADO

LUIZ CARLOS DALIA DE JESUS - NÃO INFORMADO

MAGNO RAMOS FERREIRA - NÃO INFORMADO

MARIA JOSE DE SOUZA - NÃO INFORMADO

MARIA PAULA DE JESUS GOMES - NÃO INFORMADO

RONIS FRANCISCO DA SILVA - NÃO INFORMADO

ROSALINA CORREIAS PIMENTEL - NÃO INFORMADO

SABRINA PEREIRA RANGEL - NÃO INFORMADO

SIMONE APARECIDA DA COSTA - NÃO INFORMADO

THYNA NARCISO - NÃO INFORMADO

YASMIN MATTOS - NÃO INFORMADO

DAVI DA SILVA VIANA - BOM JARDIM

EDSON MESSIA BORGES - BOM JARDIM

MATEUS CANTO DA SILVA - BOM JARDIM

ROSELI RAMOS FERREIRA - NOVA FRIBURGO

ROSILENE DE ARAÚJO - NOVA FRIBURGO

SARA REBOUL - NOVA FRIBURGO

CARMEN MAGALHÃES - CORDEIRO

ELIAS LEVI DE OLIVEIRA SILVA - NOVA FRIBURGO

CARLOS ORLANDO ANDRADE DA SILVA - NOVA FRIBURGO

CELIA TARDI DA SILVA - NOVA FRIBURGO

CIRO FRANCISCO DA SILVA - NOVA FRIBURGO

CLEDIR ROSA DA SILVA - NOVA FRIBURGO

CLEIR SOARES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO

DANIEL DE OLIVEIRA LOURENÇO - NOVA FRIBURGO

DANIELA CARDOSO GOMES - NOVA FRIBURGO

DJÃO DIAS VAZ DA SILVA - NOVA FRIBURGO

EDUARDO MARTINS - NOVA FRIBURGO

EDUARDO DE OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO

ELECYR DA ROSA PINHO - NOVA FRIBURGO

ELIETE PEREIRA CAMPOS - NOVA FRIBURGO

ELIZANGELA - NOVA FRIBURGO

ELTON - NOVA FRIBURGO

ELZA DA CRUZ SANTOS - NOVA FRIBURGO

ÉRICA - NOVA FRIBURGO

ERIK RANGEL DUARTE - NOVA FRIBURGO

EVELYN RANGEL DUARTE - NOVA FRIBURGO

FLAVIA DE PAULA - NOVA FRIBURGO

GABRIEL HUBACK GUARILHA MORAIS - NOVA FRIBURGO

JOÃO - NOVA FRIBURGO

JOSÉ DA SILVA - NOVA FRIBURGO

MÁRCIO ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA - NOVA FRIBURGO

MAYCON NOGUEIRA DA SILVA - NOVA FRIBURGO

MAYRON JESUS PAULA - NOVA FRIBURGO

MÔNICA ANGELO DE SOUZA MADUREIRA - NOVA FRIBURGO

NADIR CASTORINA SIQUEIRA - NOVA FRIBURGO

NATALIE BALONECKER ANDRADE - NOVA FRIBURGO

NILZA BRAVO - NOVA FRIBURGO

OLGA DALIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO

OLÍNDIO FRANSCISCO CARDINOT - NOVA FRIBURGO

OSMAR DA SILVA - NOVA FRIBURGO

PATRÍCIA PEREIRA - NOVA FRIBURGO

PAULO ROBERTO RUSSO MONTEIRO - NOVA FRIBURGO

PAULO ROBERTO TRINDADE JÚNIOR - NOVA FRIBURGO

PEDRO DE SOUSA PEREIRA - NOVA FRIBURGO

PEDRO FELIPE HONORATO DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO

PEDRO SOUSA PEREIRA - NOVA FRIBURGO

RACHEL SOARES DAVID - NOVA FRIBURGO

RAFAEL FERREIRA SOARES - NOVA FRIBURGO

RAFAELA BARBOSA DE ALMEIDA - NOVA FRIBURGO

RAIANE MURAKAMI DA COSTA - NOVA FRIBURGO

RAINARA MONTEIRO OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO

RENATA FERREIRA - NOVA FRIBURGO

RENATIELLH GONÇALVES DE ANDRADE - NOVA FRIBURGO

RENATO DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO

RENATO FARIAS BACHINI - NOVA FRIBURGO

RITA DE CASSIA - NOVA FRIBURGO

RODRIGO DE ARAUJO - NOVA FRIBURGO

RODRIGO GOMES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO

ROGERIA DA CUNHA - NOVA FRIBURGO

ROMILDO OUVERNEY - NOVA FRIBURGO

ROSA PACCHINI - NOVA FRIBURGO

ROSE - NOVA FRIBURGO

ROSELY DE ARAÚJO - NOVA FRIBURGO

SAMANTA APARECIDA NOGUEIRA GRANITO - NOVA FRIBURGO

SERGIO BRAGA FERREIRA TAVARES - NOVA FRIBURGO

SIFRORA DOS SANTOS PEREIRA - NOVA FRIBURGO

SILAS RAMOS LOPES - NOVA FRIBURGO

SIMONE SIQUEIRA CORREA REIS - NOVA FRIBURGO

SÔNIA CRISTINA DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO

SÔNIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO

TAINÁ RAMOS DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO

TAMIRES GARCIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO

TATIANE FREZZ - NOVA FRIBURGO

TELMA CLARO MARTINS - NOVA FRIBURGO

TERESA CRISTINA DE JESUS VIDAL - NOVA FRIBURGO

TERESA DE FÁTIMA RIBEIRO PINHEIRO - NOVA FRIBURGO

THIAGO DE ANDRADE BRAVO - NOVA FRIBURGO

TIERRY MONTEIRO OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO

VICTOR HUGO ROCHA - NOVA FRIBURGO

VILMA SANTOS ROCHA - NOVA FRIBURGO

VIRGINIA DAS GRAÇAS RAMOS PEREIRA - NOVA FRIBURGO

VIRGINIO DA GRAÇAS RAMOS - NOVA FRIBURGO

VITOR RODRIGUES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO

VITÓRIA GARCIA DE MEDEIROS - NOVA FRIBURGO

WANDERSON CARDOSO GOMES - NOVA FRIBURGO

ZIDANE MONTEIRO DE OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO

ZILDA ALVES PEREIRA - NOVA FRIBURGO

ZILDA WERNECK MOREIRA - NOVA FRIBURGO

HUGO AMARAL - NOVA FRIBURGO

GENY LOPES XAVIER - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ADRIELE MORAES - TERESÓPOLIS

ALBERTO BRUNO RAMOS - TERESÓPOLIS

ALINE TARDI DA SILVA - TERESÓPOLIS

AMARILDO BRAVO - TERESÓPOLIS

ANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA - TERESÓPOLIS

ANA CLARA MAURA DE OLIVEIRA - TERESÓPOLIS

ANA CLARA PEDRO MINEIRO DA SILVA - TERESÓPOLIS

ANA GABRIELE MOREIRA DA SILVA - TERESÓPOLIS

ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO - TERESÓPOLIS

ANA PAULA RAMOS FERREIRA - TERESÓPOLIS

ANDERSON RODRIGUES - TERESÓPOLIS

ANDREIA TARDI DA SILVA - TERESÓPOLIS

ANELMA MONTEIRO DE SOUZA - TERESÓPOLIS

ÂNGELA CRISTINA MOREIRA LESSA - TERESÓPOLIS

ANGELO - TERESÓPOLIS

ANTONIO CARLOS LIPPI DA SILVA - TERESÓPOLIS

ANTONIO MARQUES DA SILVA - TERESÓPOLIS

BRENO MARTINS - TERESÓPOLIS

BRUNO ROBERTO DA SILVA - TERESÓPOLIS

CAIO RODRIGO - TERESÓPOLIS

CAMILA RODRIGUES DE FREITAS - TERESÓPOLIS

CARLOS ALBERTO DE CARVALHO ESTEVES - TERESÓPOLIS

CARLOS DA SILVA RIBEIRO SILVA - TERESÓPOLIS

DAIANA MENDES CHAGAS - TERESÓPOLIS

DEJAIR DE SOUZA - TERESÓPOLIS

DIANA MENDES CHAGAS - TERESÓPOLIS

DILMAR INÁCIO DE SOUZA - TERESÓPOLIS

DILZA PACCHINI - TERESÓPOLIS

DJALMA FRANCISCO DALIA - TERESÓPOLIS

DJALMA JOÃO DOS SANTOS - TERESÓPOLIS

EROTIDES QUERRA FAMILIA - TERESÓPOLIS

GERALD MONTEIRO OLIVEIRA - TERESÓPOLIS

GERALDO MARTINS - TERESÓPOLIS

GISELE COELHO BARBOSA - TERESÓPOLIS

GUIOMAR BORGES CARNEIRO - TERESÓPOLIS

HELIO RODRIGUES DE PAULA - TERESÓPOLIS

HÉLIO RODRIGUES DE PAULA - TERESÓPOLIS

HERODIAS MACHADO DE MORAES - TERESÓPOLIS

IDAIR DE SOUZA GUERRA - TERESÓPOLIS

ISRAEL MENDES TELLES - TERESÓPOLIS

IVAN DEOLINDO DA SILVA - TERESÓPOLIS

IVANA MENDES PINA - TERESÓPOLIS

JALCINÉA DE FREITAS - TERESÓPOLIS

JAMES ROBERT BRABNER - TERESÓPOLIS

JAMILTON RODRIGUES DE AGUIAR - TERESÓPOLIS

JAMILTON RODRIGUES DE AGUIAR - TERESÓPOLIS

JOAO RIBEIRO LOURENÇO - TERESÓPOLIS

JOHN LENON - TERESÓPOLIS

JOICIANE SILIBRI CUNHA - TERESÓPOLIS

JORDANI DA ROCHA OLIVEIRA - TERESÓPOLIS

JORGE DE FREITAS RIBEIRO - TERESÓPOLIS

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA - TERESÓPOLIS

JOSÉ CARLOS BALBINO - TERESÓPOLIS

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - TERESÓPOLIS

JOSÉ FERREIRA DA SILVA - TERESÓPOLIS

JOSÉ MARIA DE SOUZA - TERESÓPOLIS

JOSELIO COELHO BARBOSA - TERESÓPOLIS

JOYCE VIDAL MAIA - TERESÓPOLIS

JUAN FERREIRA - TERESÓPOLIS

JUAREZ SHUENCK DA SILVA - TERESÓPOLIS

JULIANA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS - TERESÓPOLIS

JULIANO DA SILVA RIBEIRO - TERESÓPOLIS

LAIS DA SILVA CARDINOT - TERESÓPOLIS

LARRAN DE MORAIS PESSANHA - TERESÓPOLIS

LAYO BARROS LIPPI - TERESÓPOLIS

LEANDRO DE MELI - TERESÓPOLIS

LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO - TERESÓPOLIS

LEONARDO ARRUDA DE MOURA - TERESÓPOLIS

LILEM DA CONCEIÇÃO - TERESÓPOLIS

LUCIENE DOS SANTOS - TERESÓPOLIS

LUDIMILA ERTHAL - TERESÓPOLIS

MACILENE PEDRO MINEIRO - TERESÓPOLIS

MANOEL CARDINOT - TERESÓPOLIS

MARCIO ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA - TERESÓPOLIS

MARCOS FEFFERSON DE LIMA SILVA - TERESÓPOLIS

MARGARETH - TERESÓPOLIS

MARIA - TERESÓPOLIS

MARIA AMELIA ALPINO MORAES - TERESÓPOLIS

MARIA AUGUSTA TEIXEIRA PINHEIRO - TERESÓPOLIS

MARIA BARBARA RAMOS - TERESÓPOLIS

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MILHORAENS - TERESÓPOLIS

MARIA DA CONCEIÇÃO VALASCO DOS SANTOS - TERESÓPOLIS

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA - TERESÓPOLIS

MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO - TERESÓPOLIS

MARIA DE FÁTIMA - TERESÓPOLIS

MARIA DE FÁTIMA GREGORIO PASSOS - TERESÓPOLIS

MARIA DO CANTO ACKLEY - TERESÓPOLIS

MARIA EDUARDA MACIEL - TERESÓPOLIS

MARIA MADALENA DOS SANTOS - TERESÓPOLIS

MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA - TERESÓPOLIS

MARIANA GARCIA BARBOSA - TERESÓPOLIS

MARIETA PENHA PEREIRA - TERESÓPOLIS

MARTA BRAVO GONÇALVES - TERESÓPOLIS

MATHEUS - TERESÓPOLIS

MAYCON COELHO FERRAZ - TERESÓPOLIS