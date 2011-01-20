Sobe o número de desaparecidos na Região Serrana; veja lista parcial

Pedro Dantas, O Estado de S.Paulo
20 Janeiro 2011 | 13h35
RIO - O número de desaparecidos na região serrana do Rio subiu. De acordo com o Programa de Identificação de Vítimas (PIV), do Ministério Público do Estado, 333 pessoas ainda não foram encontradas por seus familiares.
De acordo com os registros consolidados pelos promotores na noite de ontem, 156 pessoas estão desaparecidas em Teresópolis, 117 em Nova Friburgo, 29 em Petrópolis, três em Bom Jardim, uma pessoa em Sumidouro, uma pessoa em São José do Vale do Rio Preto e 26 em localidades não informadas.
Veja abaixo a relação parcial dos desaparecidos:
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES - NÃO INFORMADO
ANGELA MARIA DE ANDRADE BRAVO - NÃO INFORMADO
ANTÔNIO CARLOS ESPINOLA NUNES - NÃO INFORMADO
ANTÔNIO CARLOS LIPPI DA SILVA - NÃO INFORMADO
BRUNA WERNECK DE BARROS MOREIRA - NÃO INFORMADO
CLÁUDIA CRISTINA MUNT MIRANDA - NÃO INFORMADO
CLAUDIA MUNIZ MELO - NÃO INFORMADO
DULCINEA CANTO DA SILVA - NÃO INFORMADO
EDGAR CUSTODIO FARIA - NÃO INFORMADO
ENI FONSECA DA SILVA - NÃO INFORMADO
FILOMENA FELIZ DE OLIVEIRA - NÃO INFORMADO
FLÁVIO FERREIRA DA SILVA - NÃO INFORMADO
GESI QUEIROZ LOUVISE - NÃO INFORMADO
GUSTAVO CUNHA DE SOUZA - NÃO INFORMADO
HERCÍLIO VIANA DA SILVA - NÃO INFORMADO
ISAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO - NÃO INFORMADO
JACI RODRIGUES DA SILVA - NÃO INFORMADO
LUIZ CARLOS DALIA DE JESUS - NÃO INFORMADO
MAGNO RAMOS FERREIRA - NÃO INFORMADO
MARIA JOSE DE SOUZA - NÃO INFORMADO
MARIA PAULA DE JESUS GOMES - NÃO INFORMADO
RONIS FRANCISCO DA SILVA - NÃO INFORMADO
ROSALINA CORREIAS PIMENTEL - NÃO INFORMADO
SABRINA PEREIRA RANGEL - NÃO INFORMADO
SIMONE APARECIDA DA COSTA - NÃO INFORMADO
THYNA NARCISO - NÃO INFORMADO
YASMIN MATTOS - NÃO INFORMADO
DAVI DA SILVA VIANA - BOM JARDIM
EDSON MESSIA BORGES - BOM JARDIM
MATEUS CANTO DA SILVA - BOM JARDIM
ROSELI RAMOS FERREIRA - NOVA FRIBURGO
ROSILENE DE ARAÚJO - NOVA FRIBURGO
SARA REBOUL - NOVA FRIBURGO
CARMEN MAGALHÃES - CORDEIRO
ELIAS LEVI DE OLIVEIRA SILVA - NOVA FRIBURGO
CARLOS ORLANDO ANDRADE DA SILVA - NOVA FRIBURGO
CELIA TARDI DA SILVA - NOVA FRIBURGO
CIRO FRANCISCO DA SILVA - NOVA FRIBURGO
CLEDIR ROSA DA SILVA - NOVA FRIBURGO
CLEIR SOARES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO
DANIEL DE OLIVEIRA LOURENÇO - NOVA FRIBURGO
DANIELA CARDOSO GOMES - NOVA FRIBURGO
DJÃO DIAS VAZ DA SILVA - NOVA FRIBURGO
EDUARDO MARTINS - NOVA FRIBURGO
EDUARDO DE OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO
ELECYR DA ROSA PINHO - NOVA FRIBURGO
ELIETE PEREIRA CAMPOS - NOVA FRIBURGO
ELIZANGELA - NOVA FRIBURGO
ELTON - NOVA FRIBURGO
ELZA DA CRUZ SANTOS - NOVA FRIBURGO
ÉRICA - NOVA FRIBURGO
ERIK RANGEL DUARTE - NOVA FRIBURGO
EVELYN RANGEL DUARTE - NOVA FRIBURGO
FLAVIA DE PAULA - NOVA FRIBURGO
GABRIEL HUBACK GUARILHA MORAIS - NOVA FRIBURGO
JOÃO - NOVA FRIBURGO
JOSÉ DA SILVA - NOVA FRIBURGO
MÁRCIO ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA - NOVA FRIBURGO
MAYCON NOGUEIRA DA SILVA - NOVA FRIBURGO
MAYRON JESUS PAULA - NOVA FRIBURGO
MÔNICA ANGELO DE SOUZA MADUREIRA - NOVA FRIBURGO
NADIR CASTORINA SIQUEIRA - NOVA FRIBURGO
NATALIE BALONECKER ANDRADE - NOVA FRIBURGO
NILZA BRAVO - NOVA FRIBURGO
OLGA DALIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO
OLÍNDIO FRANSCISCO CARDINOT - NOVA FRIBURGO
OSMAR DA SILVA - NOVA FRIBURGO
PATRÍCIA PEREIRA - NOVA FRIBURGO
PAULO ROBERTO RUSSO MONTEIRO - NOVA FRIBURGO
PAULO ROBERTO TRINDADE JÚNIOR - NOVA FRIBURGO
PEDRO DE SOUSA PEREIRA - NOVA FRIBURGO
PEDRO FELIPE HONORATO DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO
PEDRO SOUSA PEREIRA - NOVA FRIBURGO
RACHEL SOARES DAVID - NOVA FRIBURGO
RAFAEL FERREIRA SOARES - NOVA FRIBURGO
RAFAELA BARBOSA DE ALMEIDA - NOVA FRIBURGO
RAIANE MURAKAMI DA COSTA - NOVA FRIBURGO
RAINARA MONTEIRO OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO
RENATA FERREIRA - NOVA FRIBURGO
RENATIELLH GONÇALVES DE ANDRADE - NOVA FRIBURGO
RENATO DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO
RENATO FARIAS BACHINI - NOVA FRIBURGO
RITA DE CASSIA - NOVA FRIBURGO
RODRIGO DE ARAUJO - NOVA FRIBURGO
RODRIGO GOMES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO
ROGERIA DA CUNHA - NOVA FRIBURGO
ROMILDO OUVERNEY - NOVA FRIBURGO
ROSA PACCHINI - NOVA FRIBURGO
ROSE - NOVA FRIBURGO
ROSELY DE ARAÚJO - NOVA FRIBURGO
SAMANTA APARECIDA NOGUEIRA GRANITO - NOVA FRIBURGO
SERGIO BRAGA FERREIRA TAVARES - NOVA FRIBURGO
SIFRORA DOS SANTOS PEREIRA - NOVA FRIBURGO
SILAS RAMOS LOPES - NOVA FRIBURGO
SIMONE SIQUEIRA CORREA REIS - NOVA FRIBURGO
SÔNIA CRISTINA DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO
SÔNIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO
TAINÁ RAMOS DOS SANTOS - NOVA FRIBURGO
TAMIRES GARCIA DE JESUS - NOVA FRIBURGO
TATIANE FREZZ - NOVA FRIBURGO
TELMA CLARO MARTINS - NOVA FRIBURGO
TERESA CRISTINA DE JESUS VIDAL - NOVA FRIBURGO
TERESA DE FÁTIMA RIBEIRO PINHEIRO - NOVA FRIBURGO
THIAGO DE ANDRADE BRAVO - NOVA FRIBURGO
TIERRY MONTEIRO OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO
VICTOR HUGO ROCHA - NOVA FRIBURGO
VILMA SANTOS ROCHA - NOVA FRIBURGO
VIRGINIA DAS GRAÇAS RAMOS PEREIRA - NOVA FRIBURGO
VIRGINIO DA GRAÇAS RAMOS - NOVA FRIBURGO
VITOR RODRIGUES DE SOUZA - NOVA FRIBURGO
VITÓRIA GARCIA DE MEDEIROS - NOVA FRIBURGO
WANDERSON CARDOSO GOMES - NOVA FRIBURGO
ZIDANE MONTEIRO DE OLIVEIRA - NOVA FRIBURGO
ZILDA ALVES PEREIRA - NOVA FRIBURGO
ZILDA WERNECK MOREIRA - NOVA FRIBURGO
HUGO AMARAL - NOVA FRIBURGO
GENY LOPES XAVIER - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
ADRIELE MORAES - TERESÓPOLIS
ALBERTO BRUNO RAMOS - TERESÓPOLIS
ALINE TARDI DA SILVA - TERESÓPOLIS
AMARILDO BRAVO - TERESÓPOLIS
ANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA - TERESÓPOLIS
ANA CLARA MAURA DE OLIVEIRA - TERESÓPOLIS
ANA CLARA PEDRO MINEIRO DA SILVA - TERESÓPOLIS
ANA GABRIELE MOREIRA DA SILVA - TERESÓPOLIS
ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO - TERESÓPOLIS
ANA PAULA RAMOS FERREIRA - TERESÓPOLIS
ANDERSON RODRIGUES - TERESÓPOLIS
ANDREIA TARDI DA SILVA - TERESÓPOLIS
ANELMA MONTEIRO DE SOUZA - TERESÓPOLIS
ÂNGELA CRISTINA MOREIRA LESSA - TERESÓPOLIS
ANGELO - TERESÓPOLIS
ANTONIO CARLOS LIPPI DA SILVA - TERESÓPOLIS
ANTONIO MARQUES DA SILVA - TERESÓPOLIS
BRENO MARTINS - TERESÓPOLIS
BRUNO ROBERTO DA SILVA - TERESÓPOLIS
CAIO RODRIGO - TERESÓPOLIS
CAMILA RODRIGUES DE FREITAS - TERESÓPOLIS
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO ESTEVES - TERESÓPOLIS
CARLOS DA SILVA RIBEIRO SILVA - TERESÓPOLIS
DAIANA MENDES CHAGAS - TERESÓPOLIS
DEJAIR DE SOUZA - TERESÓPOLIS
DIANA MENDES CHAGAS - TERESÓPOLIS
DILMAR INÁCIO DE SOUZA - TERESÓPOLIS
DILZA PACCHINI - TERESÓPOLIS
DJALMA FRANCISCO DALIA - TERESÓPOLIS
DJALMA JOÃO DOS SANTOS - TERESÓPOLIS
EROTIDES QUERRA FAMILIA - TERESÓPOLIS
GERALD MONTEIRO OLIVEIRA - TERESÓPOLIS
GERALDO MARTINS - TERESÓPOLIS
GISELE COELHO BARBOSA - TERESÓPOLIS
GUIOMAR BORGES CARNEIRO - TERESÓPOLIS
HELIO RODRIGUES DE PAULA - TERESÓPOLIS
HÉLIO RODRIGUES DE PAULA - TERESÓPOLIS
HERODIAS MACHADO DE MORAES - TERESÓPOLIS
IDAIR DE SOUZA GUERRA - TERESÓPOLIS
ISRAEL MENDES TELLES - TERESÓPOLIS
IVAN DEOLINDO DA SILVA - TERESÓPOLIS
IVANA MENDES PINA - TERESÓPOLIS
JALCINÉA DE FREITAS - TERESÓPOLIS
JAMES ROBERT BRABNER - TERESÓPOLIS
JAMILTON RODRIGUES DE AGUIAR - TERESÓPOLIS
JAMILTON RODRIGUES DE AGUIAR - TERESÓPOLIS
JOAO RIBEIRO LOURENÇO - TERESÓPOLIS
JOHN LENON - TERESÓPOLIS
JOICIANE SILIBRI CUNHA - TERESÓPOLIS
JORDANI DA ROCHA OLIVEIRA - TERESÓPOLIS
JORGE DE FREITAS RIBEIRO - TERESÓPOLIS
JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA - TERESÓPOLIS
JOSÉ CARLOS BALBINO - TERESÓPOLIS
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - TERESÓPOLIS
JOSÉ FERREIRA DA SILVA - TERESÓPOLIS
JOSÉ MARIA DE SOUZA - TERESÓPOLIS
JOSELIO COELHO BARBOSA - TERESÓPOLIS
JOYCE VIDAL MAIA - TERESÓPOLIS
JUAN FERREIRA - TERESÓPOLIS
JUAREZ SHUENCK DA SILVA - TERESÓPOLIS
JULIANA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS - TERESÓPOLIS
JULIANO DA SILVA RIBEIRO - TERESÓPOLIS
LAIS DA SILVA CARDINOT - TERESÓPOLIS
LARRAN DE MORAIS PESSANHA - TERESÓPOLIS
LAYO BARROS LIPPI - TERESÓPOLIS
LEANDRO DE MELI - TERESÓPOLIS
LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO - TERESÓPOLIS
LEONARDO ARRUDA DE MOURA - TERESÓPOLIS
LILEM DA CONCEIÇÃO - TERESÓPOLIS
LUCIENE DOS SANTOS - TERESÓPOLIS
LUDIMILA ERTHAL - TERESÓPOLIS
MACILENE PEDRO MINEIRO - TERESÓPOLIS
MANOEL CARDINOT - TERESÓPOLIS
MARCIO ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA - TERESÓPOLIS
MARCOS FEFFERSON DE LIMA SILVA - TERESÓPOLIS
MARGARETH - TERESÓPOLIS
MARIA - TERESÓPOLIS
MARIA AMELIA ALPINO MORAES - TERESÓPOLIS
MARIA AUGUSTA TEIXEIRA PINHEIRO - TERESÓPOLIS
MARIA BARBARA RAMOS - TERESÓPOLIS
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MILHORAENS - TERESÓPOLIS
MARIA DA CONCEIÇÃO VALASCO DOS SANTOS - TERESÓPOLIS
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA - TERESÓPOLIS
MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO - TERESÓPOLIS
MARIA DE FÁTIMA - TERESÓPOLIS
MARIA DE FÁTIMA GREGORIO PASSOS - TERESÓPOLIS
MARIA DO CANTO ACKLEY - TERESÓPOLIS
MARIA EDUARDA MACIEL - TERESÓPOLIS
MARIA MADALENA DOS SANTOS - TERESÓPOLIS
MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA - TERESÓPOLIS
MARIANA GARCIA BARBOSA - TERESÓPOLIS
MARIETA PENHA PEREIRA - TERESÓPOLIS
MARTA BRAVO GONÇALVES - TERESÓPOLIS
MATHEUS - TERESÓPOLIS
MAYCON COELHO FERRAZ - TERESÓPOLIS
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