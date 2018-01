Sobe o porcentual de vôos cancelados e atrasos estão estáveis

Cresceu mais um pouco o índice de vôos cancelados nos aeroportos do País nesta segunda-feira, véspera de Natal. Segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até às 16 horas desta segunda-feira, 24, dos 1.263 vôos programados, 222 foram cancelados, o que corresponde a 17,6% do total. Os atrasos nos vôos se mantiveram dentro da estabilidade. De acordo com levantamento da Infraero, estatal que administra os aeroportos, 92 vôos apresentaram atrasos acima de uma hora, ou 7,3% do total. O Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, continua registrando o mais elevado índice de cancelamentos, com a pior situação em todo o País. Dos 21 vôos programados, 17 foram cancelados, o que equivale a 81% do total. Em Minas Gerais, a situação também é complicada nos terminais aeroportuários de Uberaba, com 33,3% de vôos cancelados, e Uberlândia, com cancelamentos em 35,7% das embarcações. O Aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte, apresenta problemas um pouco menores - 17,6% dos vôos foram cancelados e 5,9% saíram com atrasos. No Rio de Janeiro, no Aeroporto Santos Dumont, dos 48 vôos agendados até às 16 horas, 25 (52,1% do total) foram cancelados. No Galeão, também no Rio, 13,5% foram cancelados, e nove saíram fora do horário Na capital paulista, o Aeroporto de Congonhas teve índice de 24,4% de vôos cancelados. Já em Cumbica, o transtorno é menor: 8,8% dos vôos programados foram cancelados. Ainda no Estado de São Paulo, o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, verificou cancelamentos em 17,6% dos vôos. Os casos de cancelamentos se estendem ainda por outras regiões do País. Em Porto Alegre, 31,3% dos vôos foram afetados com os cancelamentos. Em Vitória, 21,7% foram cancelados. Salvador teve problemas de cancelamento em 7,7% dos vôos, enquanto o aeroporto de Brasília registrou casos de cancelamento em 10,2%. Texto atualizado ás 16h10