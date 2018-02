Sobe para 11 o número de vítimas das chuvas em Minas Gerais

A Defesa Civil de Minas Gerais registrou nesta quinta-feira, 18, mais uma morte causada pelas chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. O corpo de José Alberto da Silva, de 62 anos, arrastado pela correnteza dentro do seu veículo foi encontrado nesta quinta em Carmo da Mata. Veja também: Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo a Defesa Civil, passa para 11 o número de mortos no Estado. Dos 71 municípios afetados, 39 já decretaram situação de emergência, desde 15 de setembro, com o registro de 4.193 pessoas desabrigadas e 22.752 desalojadas.