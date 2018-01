Sobe para 11 o total de cidades em calamidade em São Paulo

Subiu para 11 o número de cidades paulistas que decretaram estado de calamidade pública em decorrência das chuvas que atingem o Estado desde o começo de dezembro do ano passado.

Segundo boletim da Defesa Civil estadual, a última a solicitar a situação foi Cananeia. As outras são Barra do Turvo, Cunha, Eldorado, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo, Registro, São Luiz do Paraitinga, parte da zona leste da capital paulista e Sete Barras.

Em todo o Estado, chega a 49 o número de cidades em situação de emergência, do total de 158 municípios afetados pelas chuvas. Os temporais deixaram 22.460 pessoas desalojadas e 10.926 desabrigadas. Outras 74 pessoas morreram, segundo a Defesa Civil.