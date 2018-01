Sobe para 115 o número de municípios em situação de emergência no RS

PORTO ALEGRE - O amanhecer desta terça-feira, 13, no Rio Grande do Sul foi gelado e com nevoeiro em grande parte do território gaúcho. Mesmo com a previsão de tempo bom e sol durante os próximos cinco dias, o número de municípios em situação de emergência devido as chuvas têm aumentado e já chega a 115, de acordo com a Defesa Civil do RS. No total, cerca de 12 mil pessoas estão fora de casa.

Na fronteira Oeste, a cidade de Uruguaiana apresenta a situação mais crítica. As enchentes do Rio Uruguai deixaram mais de 2 mil famílias desabrigadas e desalojadas. Nessa segunda-feira, 12, os ministros Hélder Barbalho, da Integração Nacional e Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário visitaram o Rio Grande do Sul e percorreram as áreas mais afetadas pelas enchentes.

Os políticos também participaram de uma reunião, em Porto Alegre, com o governador José Ivo Sartori (PMDB), que tratou de um Plano de Trabalho para a solicitação de recursos federais para reconstrução das áreas destruídas pelas cheias e vendavais.