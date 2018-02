Sobe para 125 o número de mortos pelas chuvas em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou o registro de mais duas mortes na manhã desta quinta-feira, 11. Segundo a Defesa civil, os corpos foram encontrados na noite da quarta-feira, 10, nas cidades de Ilhota e Luís Alves. O número de mortes chega a 125, de acordo com a Defesa Civil. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O corpo de outra pessoa também teria sido encontrado nesta quinta em Gaspar, mas a Defesa civil ainda aguardava confirmação da Prefeitura. Outras 28 pessoas seguem desaparecidas e 33.479 pessoas estão desalojados e desabrigados, sendo 6.243 desabrigados e 27.236 desalojados. Leptospirose Os casos confirmados de leptospirose aumentaram de 21 para 41, segundo informações do governo do Estado de Santa Catarina. Cerca de 260 casos suspeitos ainda estão em análise e 181 foram descartados. O período de incubação da doença pode durar até 30 dias. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde recomenda que a população procure um posto de saúde ou hospital aos primeiros sintomas de febre alta, dores musculares e de cabeça. Em quadros mais graves, a leptospirose também causa icterícia (coloração amarelada na pele e mucosas), insuficiência renal, hemorragias e alterações neurológicas. Texto ampliado às 13h31 para acréscimo de informações.