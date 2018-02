Sobe para 131 o número de vítimas das chuvas em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou, na tarde desta quinta-feira, 18, mais três vítimas das chuvas no Estado. Com as confirmações, sobe para 131 o número de vítimas das enchentes. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O Corpo de Bombeiros do município de Ilhota encontrou os três corpos no Alto Baú e os encaminhou para o IML de Blumenau para identificação. No Estado, 27.236 pessoas continuam desalojadas, 5.737 desabrigadas e 22 desaparecidas, segundo a Delegacia Geral de Polícia Civil de Santa Catarina.