Sobe para 15 número de mortos em naufrágio no Amapá

MACAPÁ - Subiu para 15 o número de mortos no naufrágio ocorrido no sábado, 12, em Macapá, com um barco que participou do Círio Fluvial em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida. Três pessoas seguem desaparecidas. Na tarde desta segunda, 14, foram localizados os corpos do bancário aposentado Lavouzier Camilo e do secretário de administração do Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindsep-AP), Raimundo dos Santos Cardoso. De manhã, já haviam sido encontrados os corpos de Elizeu da Silva Santiago, funcionário do sindicato, e de sua filha, Eloane Santiago, de 3 anos.

Neste momento o Corpo de Bombeiros, com uma equipe reforçada, está fazendo busca em toda a extensão da orla de Macapá a fim de encontrar as três pessoas desaparecidas.

De acordo com o Sindsep, que alugou a embarcação, o barco transportava 64 passageiros - 46 pessoas sobreviveram ao naufrágio.

A embarcação de pequeno porte havia saído de Santana, a 24 quilômetros da capital do Amapá, às 7h30, com outros 37 barcos que participaram da procissão. Na volta, o barco virou na frente de uma região conhecida localmente como Igarapé das Pedrinhas.

O Círio Fluvial é realizado todos os anos em homenagem à Virgem de Nazaré, padroeira da Amazônia, e faz o percurso entre Santana e Macapá, com a imagem da santa.