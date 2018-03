Sobe para 15 o número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais

SÃO PAULO - Subiu para 15 o número de mortes em decorrência por causa das chuvas que atingem o Estado de Minas Gerais. A vítima é um homem de 39 anos que foi arrastado pela enxurrada do córrego Paciência, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira, 29.

Nesta quinta-feira, 30, outras quatro pessoas morreram em um deslizamento de terra na cidade de Mantena. O deslizamento de uma encosta atingiu uma residência no Bairro Santos Prates II, por volta das 7 horas de hoje, soterrando sete pessoas. Entre as vítimas estão uma adolescente de 13 anos, uma criança de 8 anos e um bebê com aproximadamente seis meses.

Segundo a Defesa Civil, desde outubro, mais de 10 mil pessoas ficaram desalojadas e 965 ficaram desabrigados por causa das fortes chuvas. Até o momento, 40 municípios decretaram situação de emergência.