Sobe para 156 o número de cidades em emergência em Minas

Subiu para 156 o número de cidades em situação de emergência em Minas Gerais por conta das chuvas. De acordo com o boletim da Defesa Civil, ao todo, 206 municípios do Estado relataram problemas em razão do temporais. As últimas cidades a entrar em situação de emergência foram Pirapora e Manga.

O balanço da Defesa Civil divulgado neste domingo, 3, aponta que em todo o Estado 1.580.386 pessoas foram afetadas de alguma maneira pelos temporais. Desde outubro do ano passado, quando começa o período de chuvas em Minas Gerais, 38.276 pessoas ficaram desalojadas e 4.668 desabrigadas.

Mais de 8.700 casas foram danificadas pelas chuvas, sendo 353 totalmente destruídas. Desde o início do período chuvoso, o Estado registrou 18 mortes em decorrência de enxurradas e alagamentos. Outras cino pessoas morreram atingidas por raios.