Sobe para 16 os municípios atingidos pela estiagem no RS

O número de municípios do Rio Grande do Sul atingidos pela estiagem que castiga a região norte fez com que o número de municípios que decretassem situação de emergência subisse para 16, até esta quinta-feira, 18, segundo informações da Defesa civil do Estado. Os municípios afetados pela estiagem são Pinhal, Constantina, Cristal do Sul, Engenho Velho, Gramado dos Loureiros, Iraí, Liberato Salzano, Novo Barreiro, Novo Xingu, Rodeio Bonito, Sagrada Família, São José das Missões, Seberi, Trindade do Sul, Novo Tiradentes e Boa Vista das Missões. As principais culturas agrícolas atingidas são o milho e soja, tendo seus plantios totalmente interrompidos, de acordo com a Defesa civil. Além disso, a falta de água potável nos reservatórios é outro agravante. A Defesa Civil monitora a situação e está prestando todo o apoio necessário às famílias e a região afetada.