Sobe para 19 o número de vítimas das chuvas no RJ Aumentou de 12 para 19 o número de vítimas fatais das fortes chuvas que atingem o Estado do Rio de Janeiro há cinco dias. Segundo a Defesa Civil Estadual, do total de mortos, 18 são da região serrana do Rio - sendo três do município de Petrópolis; quatro da cidade de Nova Friburgo; nove de Sumidouro (região rural de Teresópolis); e dois de Sapucaia. Há ainda um morto no município Queimados, na Baixada Fluminense. As sete novas vítimas foram mortas devido a novos desabamentos, provocados pela chuva. De acordo com a Defesa Civil, no município de Campos, no Norte Fluminense, o Rio Paraíba do Sul, que corta os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, continua subindo devido aos temporais. A Defesa Civil alerta que a tendência é de mais chuva, até sábado. Além das mortes, as chuvas também deixaram milhares de moradores do Rio sem casa. Segundo a Defesa Civil, cerca 1.107 pessoas estavam desabrigadas e em torno de 11.072 estavam desalojadas no Estado.