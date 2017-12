Sobe para 19 o número de vítimas do naufrágio na Bahia

SALVADOR - O Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil da Bahia confirmou nesta segunda-feira, 28, que o corpo encontrado na praia de Barra do Pote, na Ilha de Vera Cruz é de mais uma das vítimas do naufrágio com a lancha Cavalo Marinho, ocorrido na quinta-feira, 24.

O corpo foi identificado como sendo do idoso Salvador Souza Santos, 68 anos, que estava desaparecido desde então, conforme registraram familiares da vítima no dia seguinte ao ocorrido. Com ele, sobe para 19 o número de vítimas fatais do acidente.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), as buscas continuam para tentar localizar um menino de 12 anos, também desaparecido desde o dia da tragédia.

O corpo do idoso foi localizado na tarde do domingo. A praia de Barra do Pote fica a sete quilômetros de distância do local do acidente.

Também nessa segunda-feira a polícia iniciou a entrega dos pertences das vítimas as respectivas famílias.

Travessia

A travessia entre Mar Grande, em Vera Cruz, e Salvador permanece suspensa, desde o dia da tragédia.

Apesar de a Marinha e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) terem liberado o serviço, a partir da manhã desta segunda-feira, um protesto realizado no terminal marítimo logo cedo impediu a saída dos barcos.

Os moradores da região cobram mais segurança no transporte marítimo, muito utilizado pela população das ilhas situadas na Baía de Todos os Santos.

O presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), informou que o serviço permanecerá suspenso por tempo indeterminado.