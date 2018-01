Sobe para 22 mil o número de afetados pela chuva em Santa Catarina

A Defesa Civil informou nesta terça-feira, 24, que subiu para 22 mil o número de pessoas afetadas pelas chuvas em Santa Catarina. Em todo o Estado, 6 mil residências foram atingidas. Os desabrigados somam 14.300 e os desalojados são 3.400. Há 72 municípios atingidos por enchentes. Na tarde de segunda-feira, o governador Raimundo Colombo decretou situação de emergência em 50 municípios. Com o decreto, as prefeituras e a Defesa Civil conseguem mais agilidade no atendimento emergencial às vítimas da chuva e recuperação dos prejuízos.

Nesta terça-feira, 54 escolas permanecem fechadas e cerca de 36.600 alunos estão sem aulas. Na segunda, as aulas tinham sido canceladas em 52 cidades, mas hoje, em 42 delas, o funcionamento das escolas voltou à normalidade. As aulas permanecem suspensas em Blumenau, Ilhota, Leoberto Leal, Taió, Presidente Getúlio, Vitor Meirelles, Presidente Nereu, Lontras, Rio do Sul e Rio do Oeste.

Segundo a meteorologista Gilsânia Cruz, do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), o tempo deve continuar instável, com abertura de sol em algumas partes do Estado, mas uma massa de ar frio de origem polar deixa a temperatura mais baixa. "Na Serra Catarinense, o frio, aliado à umidade alta no Estado, favorece a condição de neve entre a tarde e a noite desta terça e madrugada e manhã de quarta-feira", informou a meteorologista.

De acordo com o Ciram, considerando os níveis atuais dos rios, há risco de inundação nos municípios de Rio do Sul e Taió. No entanto, o nível dos rios na região do Vale do Itajaí está baixando, dependendo da região, a uma taxa de 1 a 8 cm/h na última hora monitorada. Na região do Alto Vale do Itajaí, os níveis estão caindo lentamente, devido ao controle na operação da barragem em Taió.