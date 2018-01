Sobe para 22 total de cidades em emergência no RS

Mais três municípios gaúchos decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas que assolam parte do Rio Grande do Sul desde o início deste ano. Com isso, subiu para 22 o número de cidades nessa condição no Estado. De acordo com boletim divulgado hoje pela Defesa Civil, as chuvas já deixaram nove mortos em todo o Estado. Duas pessoas continuam desaparecidas no município de Agudo.

Os locais mais afetados são a região central, a serra, o Vale do Taquari e Rio Pardo. Das 62 cidades atingidas pelos temporais, decretaram situação de emergência Campos Borges, Alto Alegre, Travesseiro, Vera Cruz, Tunas, Nova Palma, Serafina Corrêa, Fontoura Xavier, Segredo, Guaporé, São Valentim do Sul, Cotiporã, São Marcos, Bom Retiro do Sul, Garibaldi, Herveiras, Arroio do Tigre, São Jerônimo, Progresso, Cerro Branco, Encantado e Passa Sete.

Ainda segundo o último balanço, em todo o Estado 64 pessoas estão desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 520, desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.