Sobe para 238 número de mortos em tragédia de Santa Maria

O total de mortos na tragédia da boate Kiss de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sobe para 238. Pedro Almeida, de 20 anos, vítima do incêndio da madrugada de domingo, 27, estava internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre desde o início da semana e morreu na tarde desta terça-feira, 5. Familiares aguardam no hospital a liberação do corpo.

Pedro Almeida estava internado na UTI Central do Hospital Santa Clara, uma unidade do sistema Santa Casa da capital, mesma unidade na qual estava a paciente Ana Carolina Costa, de 18 anos, que no início da semana se comunicou com o pai, Adilton Jorge da Costa, por bilhetes. Ana carolina só conseguiu falar com a família na quarta-feira e já recebeu alta do hospital, retornando para Santa Maria, onde mora.