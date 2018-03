Sobe para 29 o número de mortos no Morro do Bumba

Mais dois corpos, de uma criança e de um adulto, foram retirados, nesta madrugada de sábado, 10, da montanha de terra e escombros que se formou após uma avalanche com o desmoronamento de cerca de 50 casas no Morro do Bumba, em Viçoso Jardim, na zona norte de Niterói (RJ).

Sobe então para 29 o numero de mortos no deslizamento de terra ocorrido por volta das 22 horas da última quarta-feira, 7. Os dois corpos foram localizados muito próximo um do outro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o que as equipes dos bombeiros e da Defesa Civil ouviram dos moradores, no local onde as vítimas foram encontradas, ficava uma casa onde estavam, no momento da avalanche, um menino, de prenome Caíque, de 6 anos, sua vó e seu bisavô, mas não se sabe ainda se os corpos pertencem a alguma destas pessoas.