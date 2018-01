Sobe para 3 número de mortos pelas chuvas em PE; 45 mil estão fora de casa

RECIFE - A situação em Pernambuco se agravou bastante nas últimas 24 horas em função das fortes chuvas que atingem as regiões do Agreste e Mata Sul do Estado. O total de pessoas desabrigadas ou desalojadas já chega a 45 mil. No fim da manhã desta terça-feira, 30, o número de mortos também foi atualizado e passou de dois para três, depois que o corpo de um homem foi encontrado na cidade de Caruaru, no Agreste.

Um novo decreto assinado pelo governador Paulo Câmara (PSB) atualizou o número e a situação das cidades mais atingidas pelas precipitações. De 15, passaram para 24 os municípios listados. Já o status foi alterado de calamidade pública para estado de emergência nessas localidades.

Ainda não há confirmação oficial, mas o Corpo de Bombeiros acredita que a vítima encontrada nesta terça-feira seja o pedreiro Lucas José da Silva, de 27 anos, que desapareceu arrastado pela enxurrada quanto tentava tirar entulhos de uma tubulação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma mulher, identificada como Zineide Maria, continua desaparecida, também em Caruaru.