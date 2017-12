Sobe para 30 o número de municípios atingidos pelas chuvas no Paraná

CURITIBA - Subiu nesta quarta-feira de 28 para 30 o número de municípios atingidos pelas chuvas que caem no Paraná desde o fim de semana. São 9,1 mil afetadas - 110 continuam desalojadas. O município mais atingido foi Jataizinho, com 6,4 mil pessoas afetadas, segundo relatório divulgado pela Defesa Civil do Paraná no início da manhã de quarta-feira, 13.

Até as 10 horas desta quarta-feira, ainda não havia sido encontrado o corpo de Odair José, de 35 anos, motorista que desapareceu ao ser levado pela enxurrada ao cruzar o Rio Bandeirantes, na Rodovia dos Pioneiros, entre Rolândia e Pitangueiras.