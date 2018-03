Sobe para 41 número de cidades em emergência em SC

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Subiu para 41 o número de municípios catarinenses em situação de emergência nesta quarta-feira, 28, por conta das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Ao menos sete deles já tinham sido castigados pelas enchentes no verão de 2008: Blumenau, Brusque, Ilhota, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul e Penha. Na ocasião, um terço do Estado foi assolado pelas chuvas: 63 municípios catarinenses decretaram situação de emergência e 14 decretaram estado de calamidade pública.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil estadual, somente nesta quarta-feira, 28, 11 cidades decretaram emergência: Araquari, Blumenau, Irani, Irineópolis, Itajaí, Nova Erechim, palma Sola, Princesa, Rio do Oeste, Rio do Sul e Xaxim.

Neste ano, em todo o Estado, as chuvas já afetaram 68 cidades, prejudicando quase 210 mil pessoas. Deste total, 6.932 estão desalojados - que podem contar com a ajuda de vizinhos e familiares - e outros 930 ficaram desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam de abrigos públicos. Até agora, dez pessoas ficaram feridas e não há registros de mortos ou desaparecidos.

Desastre

No verão de 2008, o Estado sofreu a maior tragédia registrada pelas chuvas, que afetaram cerca de 2 milhões de pessoas. O número de mortos chegou a 135, sendo que 97% foram vítimas de soterramento. Entre desalojadas e desabrigadas, foram 78 mil pessoas.