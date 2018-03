Sobe para 47 o número de cidades em situação de emergência em SC

Nesta terça-feira, 25, decretaram situação de emergência as cidades de Antonio Carlos, São Bento do Sul, São José e Itaiópolis, segundo a Defesa Civil estadual.

O município de Mirim Doce, no Alto Vale do Itajaí, decretou situação de calamidade pública devido à enxurrada que atingiu o município no último final de semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Defesa Civil, o total de cidades atingidas por enxurradas chega a 62, afetando 876.867 moradores. Deste total, 21.563 estão desalojados e 1.862 estão desabrigados. As chuvas já causaram a morte de cinco pessoas e ferimentos em outras 162.