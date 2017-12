Sobe para 49 o número de cidades atingidas pelas chuvas no PR

CURITIBA - Uma semana após as fortes chuvas que caem no interior do Paraná e no litoral, Rolândia decretou estado de calamidade pública. Segundo relatório da Defesa Civil do Estado, divulgado ao meio-dia desta sexta-feira, 15, já são 49 municípios atingidos pelas chuvas e 150,7 mil afetadas.

Jataizinho, com 6,4 mil pessoas afetadas, lidera o saldo negativo das chuvas, enquanto Rolândia com 9 mil casas destruídas ainda não calculou os prejuízos provocados.

Já os municípios de Sabáudia, Mandaguaçu, Reserva, Rio Bom e Jataizinho decretaram estado de emergência.