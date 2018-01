Sobe para 90 número de feridos em acidente de SC, há 27 mortos O duplo acidente rodoviário ocorrido na noite de terça-feira numa estrada catarinense, o maior no Estado desde 2000, deixou ao menos 27 mortos e 90 feridos. As colisões, envolvendo um ônibus e dois caminhões, ocorreram na altura do quilômetro 630 da BR-282, perto da cidade Descanso, com uma hora e meia de diferença. O segundo acidente atingiu as pessoas que estavam no local tentando fazer o resgate das vítimas, além de motoristas e passageiros de veículos que estavam no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Por volta das 19h30 de terça, um caminhão que fazia uma ultrapassagem em uma curva colidiu de frente com um ônibus, que transportava ao menos 40 trabalhadores de uma cooperativa rural. A rodovia foi então fechada nos dois sentidos e uma fila de carros de 2 quilômetros se formou no local à espera do trabalho de resgate. Pouco depois das 21h, enquanto o resgate era feito, aconteceu outro acidente no mesmo local, mais grave que o primeiro, segundo a polícia. Um caminhão carregado com açúcar entrou pela contramão, passando paralelo à fila de carros parados, mas não brecou ao chegar na altura do acidente, atropelando membros das equipes de resgate e pessoas que viam a cena. Quatro bombeiros, um policial militar e dois jornalistas, incluindo um cinegrafista da RBS TV, afiliada da Rede Globo, estão entre os mortos do duplo acidente. Os feridos foram levados para hospitais da região, onde mais dois morreram. "A principal suspeita é uma falha no sistema de freios", disse Adriano Siamoncini, do núcleo de comunicação da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina. O motorista do segundo caminhão está sob custódia em um hospital, com lesões graves, e deverá prestar depoimento assim que se recuperar. A cidade de Descanso fica a 680 quilômetros de Florianópolis. A rodovia BR-282 tem 600 km e atravessa Santa Catarina, com alguns trechos urbanos mais perigosos e outros sem acostamento, de acordo com a 8a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o assessor Avelino Machado, no entanto, o trecho onde aconteceu o acidente, no extremo oeste do Estado, possui acostamento e pouco tráfego, apesar da região ser bastante sinuosa. O pior acidente nas rodovias catarinenses, segundo a Polícia Rodoviária, ocorreu em 2000, na BR-470, em Pouso Redondo, quando dois ônibus, um deles com turistas argentinos, se chocaram frontalmente, deixando 39 mortos e 82 feridos. (Por Fernanda Ezabella e Henrique Melhado Barbosa)