Sobe para cinco número de mortos por chuvas no Paraná

Subiu para cinco o número de mortes em Sengés, no Paraná, divisa com São Paulo, por conta forte chuva que atingiu o norte do Estado no fim de semana.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, o corpo da quinta vítima foi encontrado por volta das 10h30 desta segunda-feira, 1º, e está sendo levado para a Polícia Civil para ser reconhecido. Ao menos uma pessoa continua desaparecida e 17 ficaram feridas.

Segundo último boletim divulgado, a cidade de Sengés continua isolada depois que as duas pontes que ligam o município a São José da Boa Vista e Itararé caíram com a cheia dos rios que passam pelas cidades e permanece sem comunicação via telefone ou rádio.

Em todo o Estado, as chuvas já afetaram 4.041, sendo que 1.106 estão desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 748 estão desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. Foram danificadas 764 casas. O número de casas totalmente destruídas chega a 81. O norte do Paraná é a região mais afetada pelas enchentes.