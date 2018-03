Sobe para dez o número de mortos por causa da chuva em PE

SÃO PAULO - A chuva que atinge Pernambuco desde quinta-feira, 17, já matou 10 pessoas, segundo informou a Defesa Civil estadual. Os bombeiros encontraram hoje o corpo de um rapaz de 19 anos que desapareceu após cair em um rio em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife.

O mau tempo causou prejuízos em 40 municípios, principalmente, em Recife e na Região Metropolitana. Os dados mais recentes sobre os estragos da chuva mostram que 3.939 pessoas estão desabrigadas e 5.573 estão desalojadas no Estado.

Entre as vítimas fatais estão cinco pessoas da mesma família. A casa onde eles estavam foi atingida por um deslizamento de terra no Córrego do Sargento, no bairro de Linha do Tiro, na zona norte de Recife. Dois adultos e três crianças que estavam no local morreram enquanto dormiam.

Por volta das 15 horas de ontem, o Corpo de Bombeiros de Recife localizou o corpo do bebê de aproximadamente nove meses que estava soterrado desde ontem, após um deslizamento no Córrego do Curió, em Dois Unidos, na zona norte de Recife.

Em razão das consequências da chuva, a Prefeitura decretou ontem Estado de Alerta Máximo no Recife. Com isso, todas as secretarias e órgãos vinculados às ações do órgão passam a ter como prioridade máxima atender ocorrências decorrentes das chuvas. Até o momento, 255 pessoas estão desalojadas em Recife.