Sobe para quatro número de mortos em operações no Rio

Já são quatro as pessoas mortas nesta quarta-feira, 2, durante operação policial em favelas do Rio. Segundo a Polícia Militar, três supostos traficantes de droga foram baleados durante tiroteio nos morros da Serrinha e do Juramento, na zona norte carioca. Mais cedo, durante a mesma operação de combate ao tráfico de drogas e armas, outro homem já havia morrido.

Veja também:

Bope faz operação no Pavão-Pavãozinho e há tiroteio

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a PM, os quatro homens chegaram a ser levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Um outro suspeito foi baleado e está internado no mesmo hospital. Um outro suspeito foi detido.

Os policiais do Batalhão de Operação Especiais (Bope) e do 9º Batalhão da PM apreenderam uma metralhadora 9mm, três fuzis, uma espingarda calibre 12 e duas pistolas 9 mm, além de drogas. Todo o material apreendido foi levado para a 29ª Delegacia Policial. A operação continua e não tem previsão de término.

O Morro do Juramento está com ocupação policial desde sexta-feira, quando traficantes do Comando Vermelho invadiram o morro para retomar as bocas-de-fumo, que desde maio estavam sob o comando da facção Amigo dos Amigos. No sábado, cinco policiais foram baleados em tiroteio com traficantes. Desde então, o policiamento está reforçado e PMs fazem operações em busca de drogas e armas.