Sobe para quatro o número de veículos queimados em Barrinha Um ônibus que transportava trabalhadores da construção civil foi incendiado na madrugada deste domingo em Barrinha, região de Ribeirão Preto. A polícia civil do município apura se o incêndio deveu-se por ato de vandalismo ou mais uma ação orquestrada por integrantes do PCC - Primeiro Comando da Capital. Segundo investigadores, o veículo estava estacionado na porta da casa do motorista numa rua do Jardim Bombonato. O fogo, segundo eles, foi controlado devido a ajuda de um caminhão pipa emprestado da usina São Francisco. Com isso, sobe para quatro o número de veículos queimados e destruídos na cidade somente neste mês. O primeiro ataque se deu no começo de julho, quando um caminhão de lixo e outro pipa, da prefeitura de Barrinha, foram incendiados. Na ocasião, o delegado da polícia civil, Benedito de Castro Filho, prendeu quatro menores e um adulto. No celular deles a polícia localizou ligações feitas para um preso suspeito de envolvimento com o PCC.