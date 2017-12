Janaúba para em homenagens; mortos chegam a 9, sendo 7 crianças

JANAÚBA E BELO HORIZONTE - Com as ruas tomadas por cortejos, Janaúba, no norte de Minas Gerais, se tornou uma cidade marcada pelo luto. Na tarde de ontem, enquanto a população velava e enterrava os mortos do incêndio causado pelo vigia Damião Soares dos Santos na creche Gente Inocente, o Corpo de Bombeiros confirmava mais duas vítimas. No total, sete crianças, uma professora e o autor do ataque morreram. Treze vítimas estão internadas em estado gravíssimo.

Enfileirados, veículos acompanharam os carros da funerária que transportaram, ao longo do dia, os corpos carbonizados pelas ruas da cidade. Sob sol forte, moradores na calçada acenavam para o cortejo que seguia até o cemitério. Comerciantes, de luto, fecharam as portas.

“Não tive coragem de abrir o estabelecimento”, contou Alexandre Azevedo, proprietário de uma loja de pneus. “Clientes chegavam com o rosto inchado de chorar, ninguém aguenta.”

Em todo o município, o clima é de pesar e comoção diante da maior tragédia da história da cidadezinha de 72 mil habitantes.

Ao longo do dia, a população se mobilizou para confortar os familiares das vítimas e rezar pelos que estão internados. Moradores do município e de cidades vizinhas também se organizaram pelas redes sociais para recolher doações.

Por causa da tragédia, o Ministério Público de Minas abriu uma conta bancária para receber doações em dinheiro, que servirá de auxílio material às famílias das vítimas. Até o início da tarde de ontem, o montante chegava a R$ 177 mil.

Velórios foram feitos dentro das casas

Era noite de anteontem quando os corpos das vítimas começaram a chegar nas casas de suas famílias, onde foram velados por pais, irmãos, avós, parentes próximos e distantes, vizinhos e amigos. Os sepultamentos, realizados um de cada vez, em diversos horários e nos dois cemitérios da pequena Janaúba, reuniram centenas de pessoas.

Considerada heroína por conseguir retirar boa parte dos alunos da creche e ter lutado contra o agressor, a professora Heley de Abreu Silva Batista, de 43 anos, foi velada sob o olhar de uma multidão (mais informações na página A22). Entre os presentes, estava o prefeito Carlos Isaildon Mendes (PSDB).

Mendes costuma afirmar que Janaúba é a 52.ª maior cidade de Minas Gerais. Com economia voltada para plantação de banana, boa parte do município é coberto por barro - e não asfalto - e nem o GPS funciona direito.

A tragédia, porém, tem mudado a rotina da cidade, que, em menos de 48 horas, registrou ao menos 31 voos de helicóptero, considerando apenas os transportes de vítimas para os centros de atendimento em Montes Claros e Belo Horizonte. Em um dos hospitais de Janaúba, o Fundajan, faltam insumo básicos, como luvas e seringas.

Veja quem foram as vítimas

Crianças

Juan Pablo Santos, 4 anos

Luiz Davi Rodrigues, 4 anos

Ruan Miguel Silva, 4 anos

Ana Clara Ferreira Silva, 4 anos

Renan Nicolas Silva, 4 anos

Cecília Davina Dias, 4 anos

Yasmin Medeiros Sabino, 4 anos

Adultos

Heley Abreu (professora), 43 anos

Damião dos Santos, 50 anos